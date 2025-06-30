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В Казани полиция разбирается в конфликте охранника с подростком в «Корстоне»

Инцидент произошел в День молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В Казани полиция разбирается в конфликте охранника с подростком в торгово-развлекательном комплексе «Корстон». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в День молодежи в «Корстоне» было организовано мероприятие для подростков. Собралось много народа, из-за чего образовалась давка. По словам очевидцев, охранники были вынуждены применять физическую силу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по этому случаю проводится проверка. При этом заявлений в полицию не поступало, а участники инцидента за медицинской помощью не обращались. В данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, двух жителей Татарстана будут судить за смертельную массовую драку. Все они так и не признали своей вины.