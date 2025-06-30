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Ребенок упал в шахту лифта в Атырау

В лифте многоэтажки в Атырау пострадал мальчик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Azh.kz.

Несчастный случай произошел в одном из домов микрорайона Береке. 11-летний ребенок пытался войти в лифт с велосипедом, однако двери закрылись преждевременно — мальчик остался снаружи, а велосипед застрял между створками и кабиной. Когда лифт начал движение вверх, ребенок, удерживая велосипед, был приподнят над полом. Не сумев удержаться, он сорвался и упал в шахту.

К счастью, школьник выжил. Его экстренно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, тяжелых травм удалось избежать. По факту произошедшего проводится проверка.