Шевцова назвала причину бушующего в Крыму лесного пожара

Предварительной причиной лесного пожара в Алуште на южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. (…) Ущерб будем рассчитывать по результатам ликвидации пожара, — рассказала Шевцова в своем Telegram-канале.
Днем ранее сухая растительность загорелась около поселка Лазурное. Изначально площадь пожара составляла около одного гектара, позже увеличилась до пяти. К тушению привлекали два вертолета Ми-8.
Эксперт по государственному управлению экологией Илья Рыбальченко рассказал, что для контроля лесных пожаров необходимо перестать винить в этой истории условных детей, поджигающих траву. По его словам, у каждого руководителя должен быть план «Б».