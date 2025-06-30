В Волгограде задержали подростков по подозрению в создании экстремистской группы

В Волгограде четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в создании экстремистской группировки. Подростки поджигали автомобили выходцев из национальных республик России и стран СНГ, а также планировали акции против власти. У организатора группы изъяли взрывчатку промышленного производства. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Волгоградской области.