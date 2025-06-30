В Волгограде задержали подростков по подозрению в создании экстремистской группы

В Волгограде четверых несовершеннолетних задержали по подозрению в создании экстремистской группировки. Подростки поджигали автомобили выходцев из национальных республик России и стран СНГ, а также планировали акции против власти. У организатора группы изъяли взрывчатку промышленного производства. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Волгоградской области.
Следствие возбудило уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию экстремистского сообщества, публичные призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, незаконный оборот взрывчатки и умышленное уничтожение имущества. По данным СК, 17-летний житель Волгограда с радикальными взглядами создал группу, в которую вовлек других подростков. Они собирались в арендованном гараже, где обсуждали преступные планы.
Ранее в Приморском крае сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте Дальневосточной железной дороги. Двое молодых людей, действовавших по указаниям украинских координаторов, планировали поджечь релейные шкафы. Их также задержали и вскоре им предстоит предстать перед судом.