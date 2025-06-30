Самый крупный лесной пожар в Забайкалье локализовали на площади 220 тысяч гектаров

В Хилокском округе Забайкальского края локализован крупнейший пожар в регионе — его площадь составила 220 тысяч гектаров. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил губернатор Александр Осипов.
— Локализован самый масштабный пожар — в Хилокском округе. Его общая площадь составляет 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше площади других пожаров в крае, — написал глава региона.
Кромку возгорания длиной около 300 километров продолжают контролировать сотрудники региональных ведомств, добровольцы и федеральные пожарные-десантники из Бурятии, Якутии, Марий Эл, Хакасии, а также из Иркутской области и Архангельской авиабазы. Задействовано более 50 единиц техники, передает Telegram-канал Осипова.
Ранее федеральную трассу Чита — Забайкальск перекрывали из-за сильного пожара. Леса в районе поселка Атамановка были охвачены огнем.
Согласно данным МЧС, на данный момент на всей территории Забайкальского края действует особый противопожарный режим. Сейчас в этом регионе 20 пожаров на площади 228,8 тысячи га, в Бурятии — 30 пожаров на площади 45 тысяч га.