На полу крематория нашли сотни беспорядочно разбросанных тел

Мексиканская полиция обнаружила 381 тело, «разбросанное без разбора» на полу крематория. Прокурор утверждает, что тела в Сьюдад-Хуаресе не были кремированы и что родственникам покойных вместо праха их близких были выданы «“другие материалы”.
Полиция обнаружила 381 труп, сложенный в частном крематории в Сьюдад-Хуаресе на севере Мексики, сообщила местная прокуратура, объяснив ужасную находку халатностью, пишет The Guardian.
«Предварительно, у нас есть 381 тело, которое было незаконно помещено в крематорий и не было кремировано», — сообщил агентству AFP представитель прокуратуры мексиканского штата Чиуауа Элой Гарсия.
Элой Гарсия рассказал, что трупы были «сложены» без видимого порядка в разных помещениях здания, где работает крематорий.
Их «просто бросали вот так, без разбора, одно на другое, на пол», — сказал он.
Все тела были забальзамированы. Власти подсчитали, что некоторые останки могли пролежать там до двух лет.
Согласно более ранним сообщениям местных СМИ, на месте захоронения было найдено 60 тел.
По словам Гарсии, вместо праха родственникам были предоставлены «другие материалы».
Представитель прокуратуры штата обвинил владельцев крематориев в «беспечности и безответственности», добавив, что все подобные предприятия «знают, какова их ежедневная производительность по кремации». «Вы не можете принимать больше, чем можете переработать», — сказал он.
Один из администраторов крематория уже обратился с заявлением в прокуратуру.
Власти не уточнили, принадлежали ли трупы жертвам криминального насилия, подчеркивает The Guardian.
Мексика, страна, сильно пострадавшая от организованной преступности, уже много лет сталкивается с кризисом в своей судебно-медицинской системе, связанным с большим количеством тел, подлежащих обработке, нехваткой персонала и бюджетными ограничениями.