В Волгограде пойманы подростки-экстремисты со взрывчаткой

17-летний житель Волгограда, исповедующий радикальные взгляды, создал экстремистское сообщество, в которое вовлек еще троих несовершеннолетних. Для пропаганды своих идей он использовал открытый канал в популярном мессенджере, где размещал материалы с призывами к насильственным действиям на национальной и религиозной почве. Организатор также разработал план проведения незаконных публичных акций, направленных на дискредитацию органов власти и возбуждение социальной розни. Встречи участников проходили в арендованном гараже.