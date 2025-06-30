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В российском городе задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв

В Волгограде задержаны четверо несовершеннолетних, подозреваемых в создании экстремистского сообщества.

В Волгограде задержаны четверо несовершеннолетних, подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Подростки совершали поджоги автомобилей, принадлежавших выходцам из национальных регионов России и государств СНГ, а также разрабатывали акции против власти. У организатора группы изъято взрывчатое вещество, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четверых юных жителей Волгограда. Их подозревают в учреждении и участии в деятельности экстремистского формирования, публичных призывах к экстремизму, реабилитации нацизма, незаконном обороте взрывчатых материалов и умышленной порче чужого имущества.

Согласно данным следствия, 17-летний волгоградец, исповедующий радикальные взгляды, основал экстремистское объединение, включившее нескольких подростков. Члены группы собирались в арендованном гаражном помещении. Организатор, как установило ведомство, размещал в своем канале призывы к насилию в отношении представителей определенных религиозных и этнических групп. Подчеркивается, что подросток вынашивал планы проведения акций, направленных против государственных институтов и разжигания межнациональной вражды.

Следователи установили: участники сообщества поджигали машины граждан, прибывших из национальных республик РФ и стран Содружества. В ходе обыска в гараже обнаружена промышленная взрывчатка.

Деятельность экстремистского объединения пресечена благодаря совместной работе следователей областного СК, оперативных сотрудников регионального главка МВД и УФСБ. В настоящее время организатор преступной группы по ходатайству следствия заключен под стражу по решению суда. Остальным участникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в Следственном комитете.

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