В российском городе задержали подростков, поджигавших машины и готовивших взрыв

В Волгограде задержаны четверо несовершеннолетних, подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Подростки совершали поджоги автомобилей, принадлежавших выходцам из национальных регионов России и государств СНГ, а также разрабатывали акции против власти. У организатора группы изъято взрывчатое вещество, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.