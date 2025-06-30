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В Братске в партиях со специями обнаружили опасный сорняк

Семена повилики нашли в сушеном базилике, семенах кориандра и зиры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в сушеном базилике, семенах кориандра и зиры нашли семена повилики. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, повилика — это сорняк, который поражает травянистые и древесные растения. Карантинный объект ухудшает качество урожая.

— В июне 2025 года государственный инспектор Россельхознадзора несколько раз выезжал на обследование торговых точек, в которых продают плодоовощную продукцию в Братске, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок образцов подкарантинной продукции, лабораторный анализ выявил наличие вредителей. Теперь индивидуальным предпринимателям внесут предостережения, чтобы устранить нарушения и не распространять в дальнейшем вредные организмы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что врач рассказала, при каких условиях может проявиться аллергия на красные продукты.