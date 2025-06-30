В Братске в партиях со специями обнаружили опасный сорняк

В Братске в сушеном базилике, семенах кориандра и зиры нашли семена повилики. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, повилика — это сорняк, который поражает травянистые и древесные растения. Карантинный объект ухудшает качество урожая.