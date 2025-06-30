20-летняя девушка из Самарской области отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Пострадавшей звонили и писали в мессенджерах с неизвестных номеров и позже убедили перевести крупную сумму. Возбуждено уголовное дело, уточнили в региональном главке.
С 20-летней девушкой из Самарской области пытались связаться лжеправоохранители. В итоге контакт установили и сообщили, что нужно проверить деньги на подлинность. Также напомнили о необходимости задекларировать их.
Только так, уверяли собеседники, можно было сохранить накопления. Далее предложили отправить накопления на якобы безопасный счет. Всего потерпевшая отдала 100 тыс. рублей. После этого аферисты пропали.
Недавно писали, что бывшего самарского адвоката будут судить за попытку мошенничества на 3 млн рублей.
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