В Тольятти задержан студент с 30 свёртками наркотиков

В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 20-летнего студента, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Подробности сообщает региональный главк.
У парня изъяли 30 свёртков с веществом, которое, по результатам экспертизы, оказалось наркотиком массой свыше 8 граммов. Это считается крупным размером.
Молодого человека задержали на улице Мира возле вуза, когда он пытался спрятать свёртки в кустах и затем сбежал от полицейских. По его словам, «подработку» он нашёл в интернете: анонимный куратор поручил ему раскладывать тайники за вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд арестовал подозреваемого. Полиция продолжает поиск организаторов.
Ранее приставы Сызрани взыскали 70 тысяч рублей с мужчины за избиение приятеля в ходе драки.
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