В Тольятти задержан студент с 30 свёртками наркотиков

Молодого человека задержали на улице Мира возле вуза, когда он пытался спрятать свёртки в кустах и затем сбежал от полицейских. По его словам, «подработку» он нашёл в интернете: анонимный куратор поручил ему раскладывать тайники за вознаграждение.