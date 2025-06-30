Мужчина прострелил брату пенис во время ссоры

В американском штате Теннесси 43-летний Артур Уильямс был арестован после того, как несколько раз выстрелил в пах своему двоюродному брату. Об этом сообщает местный телеканал WREG-TV.
Инцидент произошел около трех часов ночи 26 июня в районе Натбуш. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Уильямса и его двоюродного брата с многочисленными огнестрельными ранениями.
Уильямс сдался властям без сопротивления, заявив, что применил пистолет для самообороны.
Согласно полицейскому отчету, пострадавший получил ранения в «бедро, ягодицу, левую ногу и несколько раз в пенис». Уильямса доставили в тюрьму округа Шелби. Причину ссоры с братом он не раскрыл.
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