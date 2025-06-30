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В горах Осетии нашли тело альпиниста из Башкирии, пропавшего в феврале

Он погиб вместе с напарником.

Источник: РИА "Новости"

В городе Туймазы похоронят 25-летнего Данила Кадырмаева, который вместе со своим напарником этой зимой погиб в горах Осетии при сходе лавины. Об этом сообщил его друг в своих соцсетях.

Двое альпинистов приехали в Дигорское ущелье, чтобы участвовать в ежегодном фестивале скалолазания в феврале этого года. В тот день 18 февраля после предупреждения о снегопаде и сходе лавины все вернулись в арендованное жилье кроме Данила и 35-летнего Владимира Емельянова из Санкт-Петербурга.

Все это время пропавших альпинистов искали в горах. Тело Владимира обнаружили в мае. Его похоронили 8 мая на северном кладбище в Парголово.