В горах Осетии нашли тело альпиниста из Башкирии, пропавшего в феврале

Двое альпинистов приехали в Дигорское ущелье, чтобы участвовать в ежегодном фестивале скалолазания в феврале этого года. В тот день 18 февраля после предупреждения о снегопаде и сходе лавины все вернулись в арендованное жилье кроме Данила и 35-летнего Владимира Емельянова из Санкт-Петербурга.