В Ленобласти школьник погиб при пожаре в заброшенном здании

По данным «Фонтанки», 11-летний мальчик находился в заброшенном доме вместе с другом. Предполагается, что у них с собой была легковоспламеняющаяся жидкость. В результате возгорания пламя перекинулось на школьника. Второй мальчик спасся и позвонил в службу спасения.