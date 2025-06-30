В Ленобласти школьник погиб при пожаре в заброшенном здании

В Ленинградской области школьник погиб в результате пожара в заброшенном здании, сообщили в региональном СУ СКР.
Инцидент произошел 29 июня в поселке Перово в Выборгском районе. Возбуждено уголовное дело.
По данным «Фонтанки», 11-летний мальчик находился в заброшенном доме вместе с другом. Предполагается, что у них с собой была легковоспламеняющаяся жидкость. В результате возгорания пламя перекинулось на школьника. Второй мальчик спасся и позвонил в службу спасения.
Площадь пожара составила 4 кв. м. На чердаке здания был обнаружен погибший шестиклассник.
По факту происшествия проводится прокурорская проверка.
Ранее сообщалось, что в ДТП на трасе в Волгоградской области погибли двое детей, они находились в машине без удерживающих устройств.