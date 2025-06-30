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В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали четыре ребенка

38-летняя женщина допустила съезд в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Источник: Аргументы и факты

В результате дорожно-транспортного происшествия в Республике Башкортостан пострадали четыре ребёнка, женщина, находившаяся за рулём автомобиля, погибла. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.

Авария произошла вечером в воскресенье в Балтачевском районе. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате пострадали пять человек, в том числе водитель, который погиб на месте. Четверо детей были срочно доставлены в ближайшую больницу. Трое детей находятся в состоянии средней тяжести, ещё одного переведут на лечение в Уфу.

По данным Госавтоинспекции региона, за рулём «Лады Гранты» находилась 38-летняя женщина. Она допустила съезд в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Ранее четыре человека погибли в результате аварии с микроавтобусом в ЛНР.