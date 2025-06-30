В Башкирии в ДТП погибла женщина и пострадали четыре ребенка

Авария произошла вечером в воскресенье в Балтачевском районе. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате пострадали пять человек, в том числе водитель, который погиб на месте. Четверо детей были срочно доставлены в ближайшую больницу. Трое детей находятся в состоянии средней тяжести, ещё одного переведут на лечение в Уфу.