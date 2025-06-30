ВС РФ наступают широким фронтом на красноармейском направлении

ВС РФ наступают на красноармейском направлении.
Вооруженные силы РФ ведут значительное наступление в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«ВС РФ наступают на красноармейском направлении в ДНР широким фронтом», — рассказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «России-24».
Напомним, с мая 2025 года российские войска ведут активные боевые действия на краснолиманском направлении. В ходе последнего этапа операции был освобожден населенный пункт Торское, который ранее находился под контролем Вооруженных сил Украины.