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Пушилин сообщил о продвижении войск в Часовом Яре

Российские военные продвинулись в районе Часового Яра, где продолжительное время идут бои между ВСУ и бойцами РФ. Также есть успехи в районе населенного пункта Ступочки (ДНР). Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин отметил успехи ВС РФ в боях за Часов Яр.

Российские военные продвинулись в районе Часового Яра, где продолжительное время идут бои между ВСУ и бойцами РФ. Также есть успехи в районе населенного пункта Ступочки (ДНР). Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек», — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Интенсивные бои за данные территории проходят уже на протяжении нескольких месяцев.

В последние недели российские войска усилили наступление на территории ДНР, установив контроль над селами Перебудова и Запорожье, а также начав бои за населенный пункт Удачное. Также неоднократно сообщалось об успехах ВС РФ в районе Часового Яра.