Пушилин сообщил о продвижении войск в Часовом Яре

«Пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек», — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Интенсивные бои за данные территории проходят уже на протяжении нескольких месяцев.