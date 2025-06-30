Житель Омской области заплатил 13 тысяч рублей за оскорбление соседки

В Омской области судебные приставы завершили исполнительное производство в пользу жительницы Черлакского района, которую оскорбил сосед. Женщина попросила мужчину прочистить сточную канаву для отвода талых вод. Однако, мужчина ничего не стал делать, кроме того, как публично оскорбил женщину.
Женщина терпеть оскорбления не стала и обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил ее требования и обязал мужчину выплатить 13 000 рублей, включая компенсацию и судебные издержки.
Исполнительный документ направили в Черлакское районное отделение судебных приставов. Мужчину официально уведомили о начале производства и напомнили о необходимости добровольного исполнения обязательства.
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