Житель Омской области заплатил 13 тысяч рублей за оскорбление соседки

В Омской области судебные приставы завершили исполнительное производство в пользу жительницы Черлакского района, которую оскорбил сосед. Женщина попросила мужчину прочистить сточную канаву для отвода талых вод. Однако, мужчина ничего не стал делать, кроме того, как публично оскорбил женщину.