Трагедия в Кашкадарьинской области: женщина зарезала пьяного мужа после семейного скандала

По материалам суда, мужчина, несколько лет проработавший за границей, вернулся в родное село и решил устроить застолье, пригласив родственников. Во время встречи он выпил спиртное и сильно опьянел. В таком состоянии он начал скандал: сначала обвинил свою дочь-студентку в том, что она якобы встречается с мужчинами до свадьбы, а затем обрушился с обвинениями в измене на свою жену. Все это происходило при гостях, он унижал жену и дочь грубыми и непристойными словами.