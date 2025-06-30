Трагедия в Кашкадарьинской области: женщина зарезала пьяного мужа после семейного скандала

По материалам суда, мужчина, несколько лет проработавший за границей, вернулся в родное село и решил устроить застолье, пригласив родственников. Во время встречи он выпил спиртное и сильно опьянел. В таком состоянии он начал скандал: сначала обвинил свою дочь-студентку в том, что она якобы встречается с мужчинами до свадьбы, а затем обрушился с обвинениями в измене на свою жену. Все это происходило при гостях, он унижал жену и дочь грубыми и непристойными словами.
Родственники, не желая вмешиваться в разгорающийся семейный конфликт, покинули дом. Однако мужчина не успокаивался даже после ухода гостей. Его слова и поведение глубоко ранили жену.
Поздно ночью, когда супруг зашёл в дом и лёг спать, между ними снова разгорелась ссора. В пылу конфликта женщина схватила кухонный нож и дважды ударила мужа в шею, лишив его жизни.
Суд тщательно изучил все обстоятельства случившегося и материалы уголовного дела. Приговором женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.