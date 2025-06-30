Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейского начальника в Шымкенте обвинили в изнасиловании: комментарий ДП

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента 30 июня 2025 года прокомментировали информацию о заявлении на замглавы районной местной полицейской службы, сообщает Zakon.kz.

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале рассказал, что на заместителя начальника местной полицейской службы Енбекшинского района написала заявление об изнасиловании его коллега, которая сейчас в положении.

В Департаменте полиции города отреагировали на сообщение.

«По заявлению женщины полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела. По окончанию расследования будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сказано в комментарии.

В начале июня в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу об изнасиловании пациенток Психического центра здоровья. Виновными признали двух санитаров.