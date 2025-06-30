Полицейского начальника в Шымкенте обвинили в изнасиловании: комментарий ДП

«По заявлению женщины полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела. По окончанию расследования будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сказано в комментарии.