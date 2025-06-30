«Согласились с расистским подходом»: миграционный кризис радикализировал европейских лидеров

«Те, кто раньше называл наш подход расистским и ксенофобским, постепенно начинают соглашаться с нашей позицией», — сообщил The New York Times депутат Европарламента от Италии Никола Прокаччини, отмечая существующие проблемы с мигрантами. По его словам, еще шесть лет назад его партия с жесткой антимиграционной платформой находилась в изоляции, однако теперь подобные взгляды становятся все более популярными среди основных политических сил. Газета отмечает, что в ряде стран ЕС центристы сотрудничают с консерваторами ради отмены прежних гарантий для мигрантов и упрощения процедуры депортации.