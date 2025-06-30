Пять техногенных пожаров потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 30 июня. Местами могут пройти небольшие дожди с порывами ветра до 15−18 м/с. Днем воздух прогреется до +20−25, по югу и востоку региона — до +31 градуса. В юго-восточных районах сохранится высокая пожароопасность.