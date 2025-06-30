В Крыму задержали двух человек за передачу СБУ данных об инфраструктуре

По данным ведомства, мужчины были завербованы через мессенджер Telegram и отправляли собранную информацию в специально созданный украинский Telegram-бот. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ФСБ отметили, что они дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.