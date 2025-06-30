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В Крыму задержали двух человек за передачу СБУ данных об инфраструктуре

Двое жителей Крыма были задержаны за передачу Службе безопасности Украины фото и видео объектов критической инфраструктуры, военной техники, координат и сведений о сотрудниках. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Двое жителей Крыма были задержаны за передачу Службе безопасности Украины фото и видео объектов критической инфраструктуры, военной техники, координат и сведений о сотрудниках. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1977 и 1993 года рождения, осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что задержанные передали Службе безопасности Украины сведения о расположении военного объекта в Ялте, а также координаты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

По данным ведомства, мужчины были завербованы через мессенджер Telegram и отправляли собранную информацию в специально созданный украинский Telegram-бот. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ФСБ отметили, что они дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.

23 июня ФСБ задержала двух жительниц Запорожья за шпионаж для Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.