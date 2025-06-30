В Волгограде накрыли созданное подростками экстремистское сообщество

В Волгограде задержали экстремистское сообщество, в состав которого входили четверо подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Его организатором оказался 17-летний местный житель. Члены группировки придерживались радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти. Свои взгляды они пропагандировали в открытом канале, созданном в популярном мессенджере. Там они призывали совершать насилие в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Встречи участников экстремистского сообщества регулярно проходили в арендованном ими гараже.
Известно, что подростки поджигали автомобили выходцев из различных национальных республик РФ и стран ближнего зарубежья. Кроме того, они готовили врыв. Взрывчатое вещество силовики нашли в гаражном помещении.
Организатор преступного сообщества заключен по стражу, остальных суд отправил под домашний арест.
Уголовное дело завели за организацию и участие в экстремистской организации, публичные призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Ранее в Нижегородской области задержали исламистов, деятельность которых курировали из Польши.