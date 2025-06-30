В Волгограде накрыли созданное подростками экстремистское сообщество

Его организатором оказался 17-летний местный житель. Члены группировки придерживались радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти. Свои взгляды они пропагандировали в открытом канале, созданном в популярном мессенджере. Там они призывали совершать насилие в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Встречи участников экстремистского сообщества регулярно проходили в арендованном ими гараже.