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В Волгограде накрыли созданное подростками экстремистское сообщество

Подростки поджигали машины и готовили взрыв.

В Волгограде задержали экстремистское сообщество, в состав которого входили четверо подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.

Его организатором оказался 17-летний местный житель. Члены группировки придерживались радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти. Свои взгляды они пропагандировали в открытом канале, созданном в популярном мессенджере. Там они призывали совершать насилие в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Встречи участников экстремистского сообщества регулярно проходили в арендованном ими гараже.

Известно, что подростки поджигали автомобили выходцев из различных национальных республик РФ и стран ближнего зарубежья. Кроме того, они готовили врыв. Взрывчатое вещество силовики нашли в гаражном помещении.

Организатор преступного сообщества заключен по стражу, остальных суд отправил под домашний арест.

Уголовное дело завели за организацию и участие в экстремистской организации, публичные призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Ранее в Нижегородской области задержали исламистов, деятельность которых курировали из Польши.