В Забайкалье локализовали самый крупный пожар на площади 220 тыс. га

В Хилокском округе Забайкальского края удалось локализовать крупный лесной пожар. Его площадь составила 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше, чем у других пожаров в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своём Telegram-канале.
«Локализован самый масштабный пожар в Хилокском округе. Его площадь составляет 220 тысяч гектаров», — написал глава региона.
Специалисты региональных ведомств, добровольцы и сотрудники федеральной парашютно-десантной пожарной службы продолжают охранять кромку пожара длиной почти 300 километров. В работе задействовано более 50 единиц техники.
Пожароопасный сезон в Забайкальском крае начался 24 марта. С 7 апреля в лесах был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к борьбе с пожарами в регионе был установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае было зарегистрировано 493 лесных пожара на общей площади 1,7 млн га.