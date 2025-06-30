Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье локализовали самый крупный пожар на площади 220 тыс. га

Общая площадь пожара составила 220 тыс. га, что почти в 7 раз больше площади других пожаров в регионе.

Источник: Аргументы и факты

В Хилокском округе Забайкальского края удалось локализовать крупный лесной пожар. Его площадь составила 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше, чем у других пожаров в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своём Telegram-канале.

«Локализован самый масштабный пожар в Хилокском округе. Его площадь составляет 220 тысяч гектаров», — написал глава региона.

Специалисты региональных ведомств, добровольцы и сотрудники федеральной парашютно-десантной пожарной службы продолжают охранять кромку пожара длиной почти 300 километров. В работе задействовано более 50 единиц техники.

Пожароопасный сезон в Забайкальском крае начался 24 марта. С 7 апреля в лесах был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к борьбе с пожарами в регионе был установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае было зарегистрировано 493 лесных пожара на общей площади 1,7 млн га.