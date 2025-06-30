В Забайкалье локализовали самый крупный пожар на площади 220 тыс. га

В Хилокском округе Забайкальского края удалось локализовать крупный лесной пожар. Его площадь составила 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше, чем у других пожаров в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своём Telegram-канале.