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Двое мужчин задержаны в Крыму за передачу СБУ секретных сведений

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Крыма, которые через Telegram передавали Службе безопасности Украины (СБУ) конфиденциальные данные о критически важных объектах и военной технике полуострова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, граждане России 1977 и 1993 годов рождения фотографировали и снимали на видео инфраструктурные объекты и военную технику, указывая их координаты и сведения о дислоцированных там сотрудниках. Как установило следствие, оба были завербованы СБУ через мессенджер Telegram для осуществления шпионской деятельности в интересах украинских спецслужб.

Сегодня также стало известно, что в Волгоградской области пресечена деятельность экстремистской группы, в которую входили четыре подростка, её организатор взят под стражу. Следствие установило, что участники группы совершали поджоги автомобилей, принадлежащих выходцам из национальных республик России и стран СНГ. В ходе обыска в гараже была обнаружена взрывчатка промышленного производства.