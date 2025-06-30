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В Челябинской области две цыганки украли у 87-летней пенсионерки крупную сумму

В Челябинской области две цыганки украли у 87-летней пенсионерки крупную сумму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Магнитогорске.

По словам бабушки, на стационарный телефон позвонила неизвестная, представившись сотрудницей Соцфонда. Она заявила, что «грядет денежная реформа», необходимо проверить наличность и переписать номера для обмена купюр на новые. Пожилая горожанка ответила, что у нее есть сбережения, собеседница заверила, что сама придет и выполнит всю работу.

Через некоторое время явились две женщины, пока одна из них «помогала» бабушке с деньгами, другая незаметно прошла в квартиру и стала ждать удобного момента.

«Мнимая сотрудница ловко манипулировала разложенными на столе документами и деньгами, чем усыпила бдительность пенсионерки. Когда деньги были посчитаны, а номера переписаны, гостья велела убрать все в шкаф, попросила воды. Вместе они проследовали на кухню. Пока одна женщина отвлекала пенсионерку на кухне, другая похитила из шкафа 670 тыс. рублей», — рассказали в региональном Главке МВД.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД по Магнитогорску задержаны две жительницы Смоленской области, они 1978 и 1981 годов рождения, не имеют постоянного места работы и ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фигурантки водворены в изолятор временного содержания. Устанавливается их причастность к другим эпизодам.