В Челябинской области две цыганки украли у 87-летней пенсионерки крупную сумму

По словам бабушки, на стационарный телефон позвонила неизвестная, представившись сотрудницей Соцфонда. Она заявила, что «грядет денежная реформа», необходимо проверить наличность и переписать номера для обмена купюр на новые. Пожилая горожанка ответила, что у нее есть сбережения, собеседница заверила, что сама придет и выполнит всю работу.