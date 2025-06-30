Задержанные в Крыму передали СБУ данные о расположении военного объекта в Ялте

Ранее в ФСБ сообщили о задержании двух жителей Крыма, которые через мессенджер Telegram передавали Службе безопасности Украины данные о критической инфраструктуре и военной технике на полуострове. Они были завербованы СБУ через Telegram. Отснятые по заданию кураторов материалы крымчане отправляли в украинский телеграм-бот. Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), они заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.