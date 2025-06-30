Воронежцам назвали причину скопления пожарных машин у ТЦ «Максимир»

В пресс-службе регионального управления МЧС горожан успокоили: речь не о ЧП, а о пожарно-тактических учениях. Мероприятие в настоящее время завершено. Сотрудники экстренных служб успешно отработали алгоритмы ликвидации чрезвычайных ситуаций. В процессе подобных учений специалисты «проходят» все этапы борьбы с пожарами, благодаря чему в случае реальной опасности работа идет значительно быстрее и слаженнее.