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Воронежцам назвали причину скопления пожарных машин у ТЦ «Максимир»

Скопление пожарных машин на левом берегу в районе торгового центра «Максимир» испугало воронежцев.

В пресс-службе регионального управления МЧС горожан успокоили: речь не о ЧП, а о пожарно-тактических учениях. Мероприятие в настоящее время завершено. Сотрудники экстренных служб успешно отработали алгоритмы ликвидации чрезвычайных ситуаций. В процессе подобных учений специалисты «проходят» все этапы борьбы с пожарами, благодаря чему в случае реальной опасности работа идет значительно быстрее и слаженнее.

Кстати, буквально весной прошлого года в ТЦ на левом берегу действительно произошло сильное задымление. Вечером в четверг, 18 апреля, из помещений эвакуировали более шестидесяти человек. Никто не пострадал. Предположительно, причина задымления в коротком замыкании. Пожара удалось избежать.