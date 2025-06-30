Что известно о состоянии пострадавших в ДТП на Бекетова

Напомним, авария произошла вечером 29 июня. В результате столкновения автомобилей марки «ЗАЗ» и «Хонда», последняя вылетела с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта. Два пешехода погибли на месте. Еще три человека получили серьёзные травмы.