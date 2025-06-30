Автобус сбил велосипедиста в Минске

Как известно, велосипедист пересекал проезжую часть на зеленый свет светофора. Он в больнице.
Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска работали на месте аварии.
В Минске 40-летний водитель автобуса «МАЗ» сбил 43-летнего велосипедиста на перекрестке пр. Дзержинского и Любимова. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как известно, велосипедист пересекал проезжую часть на зеленый свет светофора. Он в больнице.
Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска работали на месте аварии.