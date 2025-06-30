Что происходит в Сербии: обстановка после масштабных протестов

В Белграде митинги существенно осложнили работу экстренных служб и общественного транспорта. Протестующие перекрыли ключевую транспортную артерию города — улицу Пожешка, которая ведет в центр сербской столицы, сообщает РБК.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Srbija Danas, блокировка дорог в минувшие выходные в Белграде помешала участникам фестиваля Music Week, среди которых были тысячи семей с детьми. Из-за перекрытых улиц гости массового мероприятия, в том числе несовершеннолетние, не могли беспрепятственно и безопасно уехать домой.
Блокировка транспортных путей также мешала сербам, которые работают в Белграде, добираться на работу и обратно. Перекрытие ключевых дорог затормозило работу скорой помощи, пожарных бригад, полиции, не в полной мере функционировал общественный транспорт, были затруднены поставки продукции в магазины. Из-за проблем со снабжением аптеки в Белграде сигнализируют о возникшем дефиците некоторых лекарственных препаратов, заправочные станции — о нехватке топлива.
RTS информирует о заблокированных дорогах в Нови-Саде, Шабаце, Вранье, Пожеге, в деревнях Горни, Неделица, Прелина. Митингующие также перекрывали Златиборское шоссе. В Прелине протестующие закрыли проезд для транспорта, один из водителей решил проехать мимо митингующих, в результате под колесами автомобиля оказалась женщина. Ей потребовалась медицинская помощь.
28 июня в Сербии отмечали один из главных праздников — Видовдан. В эту же дату завершился срок ультиматума, который установили участники акций протестов для властей. «Мятежники» потребовали провести досрочные парламентские выборы. В субботу участники объединения «Студенты 2.0» собрались у здания Народной скупщины Сербии на литературный праздник, который вечером перерос в акцию протеста. Полиция пыталась справиться с беспорядками. Столкновения представителей силовиков и студентов, по данным издания Blic, 28 июня проходили в центре Белграда на площади Славия, рядом с Пионерским парком и у здания парламента.
МВД Сербии представило данные о 36 тысячах участников акций протестов. Часть митингующих была настроена агрессивно, они прорывали полицейские кордоны, нападали на патрульных с дубинками, кидали в них камнями. Шестеро полицейских получили травмы и ранения. В итоге силовикам удалось оттеснить демонстрантов с центральных улиц, несколько из них были задержаны полицией.
Позднее президент Сербии Александр Вучич вышел к митингующим в Пионерском парке и призвал их прекратить беспорядки. Он отметил, что в республике сильные власти, которые будут выполнять свои обязанности. Вучич также отметил, что задержанные во время протестов в Белграде не будут помилованы.