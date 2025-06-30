Что происходит в Сербии: обстановка после масштабных протестов

28 июня в Сербии отмечали один из главных праздников — Видовдан. В эту же дату завершился срок ультиматума, который установили участники акций протестов для властей. «Мятежники» потребовали провести досрочные парламентские выборы. В субботу участники объединения «Студенты 2.0» собрались у здания Народной скупщины Сербии на литературный праздник, который вечером перерос в акцию протеста. Полиция пыталась справиться с беспорядками. Столкновения представителей силовиков и студентов, по данным издания Blic, 28 июня проходили в центре Белграда на площади Славия, рядом с Пионерским парком и у здания парламента.