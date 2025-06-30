Заключенные-мигранты напали на сотрудника колонии в Тогучине

Суд установил, что 18 мая 2024 года иностранные граждане Хусниддин Баротов, Шахжахонбек Иминов и Умиджон Жумаев, а также гражданин России Шукрулло Гадоев напали на сотрудника исправительного учреждения и стали избивать руками и ногами. Это насилие суд посчитал опасным для его жизни и здоровья. Позже судмедэксперты определили, что потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью.