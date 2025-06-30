Заключенные-мигранты напали на сотрудника колонии в Тогучине

В понедельник, 30 июня, Тогучинский районный суд вынес приговор в отношении четырёх заключённых, отбывающих сроки за наркотики в Исправительной колонии № 14 в Тогучине. Осуждённые напали на сотрудника колонии.
Суд установил, что 18 мая 2024 года иностранные граждане Хусниддин Баротов, Шахжахонбек Иминов и Умиджон Жумаев, а также гражданин России Шукрулло Гадоев напали на сотрудника исправительного учреждения и стали избивать руками и ногами. Это насилие суд посчитал опасным для его жизни и здоровья. Позже судмедэксперты определили, что потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью.
В отношении осуждённых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им своей служебной деятельности). Свою вину заключённые не признали.
Суд назначил подсудимым наказание от 8 лет до 10 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. А также взыскал компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей в пользу потерпевшего.
Приговор не вступил в законную силу.