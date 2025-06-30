«Искала любовь». Почему внучка убитого Тархова взяла фамилию Бельская

Как выяснил наш корреспондент, в определенный период Екатерина действительно официально носила фамилию Бельская. Об этом сообщает и телеграм-канал «Бандитская Самара». По его информации, фамилия не принадлежала ни члену семьи, ни супругу, ни близкому другу. Якобы это была фамилия соседа, с которым Екатерина даже не общалась — просто понравилось, как звучит. Спустя пару лет она вернулась к фамилии Тарховых.