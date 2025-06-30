«Искала любовь». Почему внучка убитого Тархова взяла фамилию Бельская

После убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова внимание общественности приковано не только к деталям расследования, но и к личности подозреваемой — его внучки Екатерины. В материалах СМИ она появляется под разными фамилиями: по паспорту — Тархова, при рождении — Логинова, а в некоторых публикациях — Бельская. Этот факт вызывает вопросы у наших читателей: откуда взялась фамилия Бельская и почему она закрепилась за Екатериной в информационном пространстве?
Как выяснил наш корреспондент, в определенный период Екатерина действительно официально носила фамилию Бельская. Об этом сообщает и телеграм-канал «Бандитская Самара». По его информации, фамилия не принадлежала ни члену семьи, ни супругу, ни близкому другу. Якобы это была фамилия соседа, с которым Екатерина даже не общалась — просто понравилось, как звучит. Спустя пару лет она вернулась к фамилии Тарховых.
«Стремление отделиться от семьи».
Что может стоять за таким решением? Мы обратились за комментарием к психологу Наталье Лебакиной.
«В современном обществе нередки случаи, когда подростки или молодые люди меняют фамилию по причинам, не связанным с браком. Это может быть протест, стремление к самостоятельности или попытка отделиться от родительской семьи, — объясняет Лебакина. — В юности человек ищет себя, свою идентичность. Иногда фамилия становится символом прошлого, с которым хочется порвать. Особенно если в семье есть конфликты или внутреннее напряжение».
Психолог отмечает, что подобные поступки — способ подчеркнуть свою взрослость, заявить миру о праве принимать решения самостоятельно. Иногда за сменой фамилии стоит желание «начать с чистого листа», дистанцироваться от сложных семейных историй или просто примерить на себя новую личность. По словам Лебакиной, выбор случайной фамилии, не связанной с родственниками или партнерами, — это тоже форма индивидуального протеста, даже если она выглядит эксцентрично.
Постоянные скандалы.
Такое объяснение позволяет лучше понять психологический фон, на котором разворачивались события. Напомним, Екатериана призналась в убийстве своих бабушки и дедушки, сообщив, что действовала с подельниками — Дмитрием и Светланой Метревели, с которыми была знакома уже несколько лет.
В письме, которое было опубликовано в эфире федерального канала, девушка обвиняет окружение в манипуляциях и психологическом давлении, заявляя, что «искала любовь и понимание, а столкнулась с убийцами». Екатерина утверждает, что пыталась наладить контакт с бабушкой, но та направляла её к психологам. Также она упомянула сложные отношения с родной матерью Людмилой, заявив: «Да, у мамы на первом месте только она».
Сама Людмила Тархова, которая сейчас тоже находится под стражей по обвинению в вымогательстве, в ответном письме в эфире той же программы написала, что дочь «отравила ей и её родителям душу» и что находила в вещах Екатерины пугающие предметы.
В СМИ появлялась информация о скандалах между Екатериной и Людмилой, которые доходили до рукоприкладства, а конфликты с бабушкой и дедушкой перерастали в открытое противостояние. Екатерина не раз говорила, что хочет избавиться от матери, а Людмила угрожала дочери психиатрической клиникой.