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Омич стал фигурантом уголовного дела за оправдание террористической деятельности

Ведётся следствие.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники УФСБ России совместно с ЦПЭ УМВД России по Омской области задержали местного жителя, который оказался причастен к оправданию террористической деятельности украинских военизированных формирований.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, задержанный использовал свой личный аккаунт в интернете для выражения антироссийских взглядов, публиковал видеозаписи и комментарии, в которых оправдывал действия террористических организаций.

На основе собранных оперативных материалов было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.