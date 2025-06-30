Омича задержали за пропаганду деятельности украинских террористических организаций

На основании собранных материалов в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Наказание по статье предполагает штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.