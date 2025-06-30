Омича задержали за пропаганду деятельности украинских террористических организаций

Сотрудниками УФСБ России по 33-й ракетной армии при взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму УМВД по Омской области задержан омич, подозреваемый в оправдании террористической деятельности.
По данным спецслужб, мужчина через свой аккаунт в интернете систематически выражал антироссийские взгляды, публиковал видеозаписи и комментарии, направленные на оправдание деятельности запрещенных на территории РФ украинских военизированных и террористических организаций.
На основании собранных материалов в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Наказание по статье предполагает штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств причастности фигуранта к противоправной деятельности.