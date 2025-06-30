Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар уничтожил автомобиль на объездной трассе в Приморье

Инцидент произошёл в дневное время.

Источник: PrimaMedia.ru

Днём 30 июня на объездной трассе в районе поворота на посёлок Шкотово произошло возгорание легкового автомобиля. На момент прибытия пожарных расчётов транспортное средство уже было полностью охвачено пламенем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огнеборцы быстро приступили к тушению и оперативно ликвидировали пожар, однако автомобиль выгорел дотла. Общая площадь возгорания составила около четырёх квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал и жертв нет. Причины инцидента и сумма причинённого ущерба в настоящее время устанавливаются соответствующими службами.