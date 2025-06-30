Пожар уничтожил автомобиль на объездной трассе в Приморье

Днём 30 июня на объездной трассе в районе поворота на посёлок Шкотово произошло возгорание легкового автомобиля. На момент прибытия пожарных расчётов транспортное средство уже было полностью охвачено пламенем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.