Пожар уничтожил автомобиль на объездной трассе в Приморье

Днём 30 июня на объездной трассе в районе поворота на посёлок Шкотово произошло возгорание легкового автомобиля. На момент прибытия пожарных расчётов транспортное средство уже было полностью охвачено пламенем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Огнеборцы быстро приступили к тушению и оперативно ликвидировали пожар, однако автомобиль выгорел дотла. Общая площадь возгорания составила около четырёх квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал и жертв нет. Причины инцидента и сумма причинённого ущерба в настоящее время устанавливаются соответствующими службами.