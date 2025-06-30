Шесть человек спасены ОСВОД в Полоцком районе

Дежурившие на фестивале водного туризма «Звездная Диадема Полоцкой земли» спасатели, заметили, что в результате порыва ветра на расстоянии около 100 метров от берега перевернулись на сапбордах два человека. Работники ОСВОД спасли двух человек и на катере доставили на берег. Все живы и здоровы.
В это же время поступила информация о том, что на противоположном берегу озера нужна помощь четырем участникам фестиваля на байдарках, которых порывами сильного ветра прибило к прибрежным зарослям тростника и самостоятельно выбраться они не могли.
Работниками ОСВОД люди были сняты с байдарок и перевезены на берег. Помощь врачей никому не понадобилась.