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Шесть человек спасены ОСВОД в Полоцком районе

29 июня работники Полоцкого ОСВОД спасли шесть человек на озере Яново вблизи деревни Бикуличи Полоцкого района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Источник: МЧС РБ

Дежурившие на фестивале водного туризма «Звездная Диадема Полоцкой земли» спасатели, заметили, что в результате порыва ветра на расстоянии около 100 метров от берега перевернулись на сапбордах два человека. Работники ОСВОД спасли двух человек и на катере доставили на берег. Все живы и здоровы.

В это же время поступила информация о том, что на противоположном берегу озера нужна помощь четырем участникам фестиваля на байдарках, которых порывами сильного ветра прибило к прибрежным зарослям тростника и самостоятельно выбраться они не могли.

Работниками ОСВОД люди были сняты с байдарок и перевезены на берег. Помощь врачей никому не понадобилась.