ДТП с огненными последствиями произошло на волгоградской трассе

— По предварительной информации, в 07.50 на 547-м км автодороги произошло столкновение автомашин, в результате ДТП водитель автомашины Mitsubishi и его пассажирка доставлены в медучреждение, — сообщили в пресс-службе Главка в ответ на запрос ИА «Высота 102».