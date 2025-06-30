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ДТП с огненными последствиями произошло на волгоградской трассе

В Камышинском районе Волгоградской области утром 29 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека были доставлены в больницу.

По данным регионального ГУ МВД России, на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись Mitsubishi и Toyota Camry.

— По предварительной информации, в 07.50 на 547-м км автодороги произошло столкновение автомашин, в результате ДТП водитель автомашины Mitsubishi и его пассажирка доставлены в медучреждение, — сообщили в пресс-службе Главка в ответ на запрос ИА «Высота 102».

Проезжавшие место происшествия водители сообщают, что после аварии один из автомобилей загорелся. Однако официального подтверждения данной информации на момент публикации не поступало.