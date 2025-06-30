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В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри — Москва АО “Авиакомпания “Сибирь”, в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). Через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство.