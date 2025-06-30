В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку

«Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри — Москва АО “Авиакомпания “Сибирь”, в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). Через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано”, — говорится в сообщении.