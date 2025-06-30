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Ночью в Ростове несколько часов горело судно

Ростовская область, 30 июня 2025. DON24.RU. Этой ночью в Ростове в переулке Аэроклубовском, 1, горело однопалубное судно. Об этом сообщает донское регуправление МЧС. Факт возгорания зафиксировали в 01:02.

Источник: Don24.ru

Площадь пожара составила 50 кв. м.

Усмирить огонь удалось к 05:28 при помощи восьми единиц спецтехники.

«Погибших, пострадавших, спасенных нет», — пишет источник.

Причина происшествия пока неизвестна.