Ночью в Ростове несколько часов горело судно

Площадь пожара составила 50 кв. м.
Усмирить огонь удалось к 05:28 при помощи восьми единиц спецтехники.
«Погибших, пострадавших, спасенных нет», — пишет источник.
Причина происшествия пока неизвестна.
Ростовская область, 30 июня 2025. DON24.RU. Этой ночью в Ростове в переулке Аэроклубовском, 1, горело однопалубное судно. Об этом сообщает донское регуправление МЧС. Факт возгорания зафиксировали в 01:02.
Площадь пожара составила 50 кв. м.
Усмирить огонь удалось к 05:28 при помощи восьми единиц спецтехники.
«Погибших, пострадавших, спасенных нет», — пишет источник.
Причина происшествия пока неизвестна.