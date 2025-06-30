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Пять человек погибли в ДТП на трассе

Еще двое получили травмы при столкновении двух автомобилей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ставропольском крае на трассе произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Еще двое получили травмы. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции, Renault Duster выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2104.

— На месте аварии от травм умерли 39-летний водитель ВАЗ, его пассажиры — 14-летний подросток и две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир Renault. 14-летняя пассажирка ВАЗ и 38-летний водитель иномарки доставили в больницу, — уточнили в полиции.

Сейчас автоинспекторы выясняют, в каком состоянии находился виновник ДТП.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре пожилой водитель «Ниссана» погиб, врезавшись в маршрутку.