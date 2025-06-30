Пять человек погибли в ДТП на трассе

— На месте аварии от травм умерли 39-летний водитель ВАЗ, его пассажиры — 14-летний подросток и две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир Renault. 14-летняя пассажирка ВАЗ и 38-летний водитель иномарки доставили в больницу, — уточнили в полиции.