Пять человек погибли в ДТП на трассе

В Ставропольском крае на трассе произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Еще двое получили травмы. Как сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции, Renault Duster выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2104.
— На месте аварии от травм умерли 39-летний водитель ВАЗ, его пассажиры — 14-летний подросток и две женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир Renault. 14-летняя пассажирка ВАЗ и 38-летний водитель иномарки доставили в больницу, — уточнили в полиции.
Сейчас автоинспекторы выясняют, в каком состоянии находился виновник ДТП.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре пожилой водитель «Ниссана» погиб, врезавшись в маршрутку.