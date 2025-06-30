КГБ сорвал атаку на стратегические объекты Беларуси в рамках операции «Гарпун»

В анонсе фильма сообщили, что контрразведке КГБ удалось вытащить из-за границы организатора группы, готовившей ударные дроны для того, «чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты». Сообщается, что операция «Гарпун», несмотря на огромный риск, продолжалась 732 дня.