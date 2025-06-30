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КГБ сорвал атаку на стратегические объекты Беларуси в рамках операции «Гарпун»

КГБ Беларуси раскроет подробности операции «Гарпун», которая длилась 732 дня.

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственной безопасности сорвал атаку на стратегические объекты Беларуси в рамках операции «Гарпун». Документальный фильм с подробностями покажут в эфире телеканала ОНТ 30 июня.

В анонсе фильма сообщили, что контрразведке КГБ удалось вытащить из-за границы организатора группы, готовившей ударные дроны для того, «чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты». Сообщается, что операция «Гарпун», несмотря на огромный риск, продолжалась 732 дня.

Ранее сообщалось, КГБ доставил в Беларусь экстремиста Белютина, планировавшего атаку дронов на БелАЭС: «Апогей внешней разведки, которая длилась 732 дня».

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов озвучил прогноз погоды в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля: «Придет долгожданное тепло до плюс 30».

Кстати, профсоюз сказал белорусам, может ли наниматель заставить делить отпуск на части.