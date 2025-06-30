В Екатеринбурге рабочий впал в кому, упав с высоты при возведении таунхауса

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 28 июня в поселке Карасьозерский. При возведении трехэтажного здания (таунхауса) иностранный рабочий упал со стремянки с высоты третьего этажа. Он получил тяжелые повреждения.
Пострадавшего доставили в больницу, где он был прооперирован. В настоящее время рабочий подключен к искусственной вентиляции легких и находится в коме.
В прокуратуре намерены дать оценку исполнению работодателем законодательства об охране труда. Также будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входит контроль за соблюдением техники безопасности при производстве строительных работ на объекте.