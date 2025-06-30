Баня на базе отдыха «Роза Ветров» горела в Самарской области вечером 28 июня

Это случилось в субботу около села Екатериновка Красноярского района губернии. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения о происшествии поступили в ведомство 28 июня в 22:34. На базе отдыха «Роза Ветров» горела баня. Огонь раскинулся на 40 квадратных метров. Была угроза распространения на хвойные растения.
Тушили три расчета 110-й и 111-й пожарно-спасательных частей. Также организовали звено газодымозащитной службы. С пламенем справились уже в воскресенье в 0:47. Никто не пострадал.
На днях здание ГУ МВД по Самарской области эвакуировали из-за противопожарных учений.
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