Случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области

— На место выезжала на транспорте санавиации главный внештатный инфекционист области, которая осмотрела пациентов, провела диагностику и коррекцию лечения и транспортировала в областной центр. У пациентов была высокая температура. Их состояние стабилизовано. На фоне лечения наблюдается заживление ран, динамика положительная, — отметили медики.