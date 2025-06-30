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Случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области

В центре инфекционных заболеваний (ЦИЗ) города Кокшетау на лечении находятся пять жителей Атбасарского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, зарегистрировано пять случаев кожной формы сибирской язвы в Атбасарском районе.

— В очаге инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы, органов здравоохранения, ветеринарной инспекции, полиции и местных исполнительных органов. Организованы лабораторные исследования, проводится эпидемиологическое и эпизоотологическое расследование, осуществляются дезинфекционные мероприятия на территории очага, — поделились в ведомстве.

В управлении здравоохранения Акмолинской области также подтвердили факты регистрации случаев кожной формы сибирской язвы в Атбасарском районе. Сейчас пятеро сельчан находятся в ЦИЗ города Кокшетау.

— На место выезжала на транспорте санавиации главный внештатный инфекционист области, которая осмотрела пациентов, провела диагностику и коррекцию лечения и транспортировала в областной центр. У пациентов была высокая температура. Их состояние стабилизовано. На фоне лечения наблюдается заживление ран, динамика положительная, — отметили медики.

Расследование продолжается.

Ранее в МСХ сообщали, что в каждом регионе Казахстана имеется до 4 пунктов захоронения сибирской язвы.