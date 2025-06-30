Появились подробности об экстремистской группе, задержанной в Волгограде

В понедельник СК сообщал, что четырех несовершеннолетних задержали в понедельник по подозрению в организации экстремистской группы. Подростки поджигали машины выходцев из национальных республик РФ и стран СНГ. Также несовершеннолетние планировали провести акции против власти — у организатора ячейки изъята взрывчатка. По данным УФСБ по региону, задержанные подростки организовали радикальную группу Autonom White Power, кроме поджога автомобилей, они сожгли копию «Знамени Победы» и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.