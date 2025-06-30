Появились подробности об экстремистской группе, задержанной в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 30 июн — РИА Новости. Двое 15-летних школьников и четверо 17-летних студентов колледжа оказались участниками экстремистской группы, члены которой поджигали автомобили приезжих в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В понедельник СК сообщал, что четырех несовершеннолетних задержали в понедельник по подозрению в организации экстремистской группы. Подростки поджигали машины выходцев из национальных республик РФ и стран СНГ. Также несовершеннолетние планировали провести акции против власти — у организатора ячейки изъята взрывчатка. По данным УФСБ по региону, задержанные подростки организовали радикальную группу Autonom White Power, кроме поджога автомобилей, они сожгли копию «Знамени Победы» и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.
По данным полиции, экстремистское сообщество создал 17-летний студент местного колледжа, который был приверженцем нацистских идей.
«Он (организатор экстремистской группы — ред.) вовлек в группу своих единомышленников — троих студентов-ровесников и двоих 15-летних школьников, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в ведомстве.
В сообщении отмечается, что подростки снимали свои преступления и выкладывали в Telegram-канал.