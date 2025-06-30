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В Иркутске завели дело о мошенничестве при строительстве детской поликлиники

Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завели уголовное дело о мошенничестве, которое связано со строительством детской поликлиники в Ленинском районе. Выяснилось, что сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в 2022 году фирма монтировала системы безопасности в строящейся поликлинике по договору с «Управлением капитального строительства Иркутской области». Однако субподрядчик не закончил весь объем работ.

— Проверка показала, что подрядная организация предоставила фиктивные документы о выполнении работ другой компанией, которая фактически ничего не делала. Поэтому деньги перечислили на счет несуществующей компании, — уточнили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура проконтролирует ход расследования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что глава СК России взял на контроль происшествие с яхтой на Братском водохранилище.