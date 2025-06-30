В Иркутске завели дело о мошенничестве при строительстве детской поликлиники

В Иркутске завели уголовное дело о мошенничестве, которое связано со строительством детской поликлиники в Ленинском районе. Выяснилось, что сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в 2022 году фирма монтировала системы безопасности в строящейся поликлинике по договору с «Управлением капитального строительства Иркутской области». Однако субподрядчик не закончил весь объем работ.