МВД: житель Слонима получил $200000, обеспечив анонимность телефонным мошенникам

В пресс-службе пояснили, что фигурант развернул незаконную деятельность у себя дома. Уточняется, что у мужчины имелся доступ ко всем телефонным разговорам. Он периодически их прослушивал и был в курсе содержания диалогов между абонентами. В ведомстве добавили, что используемые в ходе преступной деятельность номера телефонов оформлялись на подставных лиц и фигурируют в более чем 60 уголовных делах, которые связаны с мошенничеством.