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МВД: житель Слонима получил $200000, обеспечив анонимность телефонным мошенникам

МВД заявило о задержании жителя Слонима, помогавшего телефонным мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

МВД: житель Слонима получил $200 000, обеспечив анонимность телефонным мошенникам. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что сотрудниками милиции Гродненской области вместе с коллегами из Следственного комитета был установлен 32-летний житель Слонима, предоставлявший мошенникам услуги по маршрутизации звонков из сети Интернет в GSM стандарт.

«Благодаря ему аферисты могли анонимно общаться с жертвами», — уточнили в МВД.

В пресс-службе пояснили, что фигурант развернул незаконную деятельность у себя дома. Уточняется, что у мужчины имелся доступ ко всем телефонным разговорам. Он периодически их прослушивал и был в курсе содержания диалогов между абонентами. В ведомстве добавили, что используемые в ходе преступной деятельность номера телефонов оформлялись на подставных лиц и фигурируют в более чем 60 уголовных делах, которые связаны с мошенничеством.

«Оплату “хакер” получал в криптовалюте и заработал более 200 тысяч долларов», — заметили в пресс-службе МВД.

Следователи завели уголовное дело.

Ранее МВД раскрыло детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000: «Пользовались услугами гримера и выдавали себя за разработчика игры из Великобритании».

Тем временем минчанка отсудила 14 тысяч рублей за некачественное протезирование зубов.

Кстати, Госстандарт запретил продавать в Беларуси детскую зубную пасту из России.