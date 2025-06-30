В Пермском крае работник умер при скашивании травы

Работник умер во время скашивания травы в Прикамье, сообщает государственная инспекция труда.
Несчастный случай произошёл с работником ООО «Пермнефтестрой», компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.
50-летний сотрудник 27 июня косил траву на участке вблизи села Пихтовка Частинского округа. Во время работы он почувствовал себя плохо и умер до приезда скорой помощи.
Государственная инспекция труда в Пермском крае проведёт расследование несчастного случая, чтобы установить обстоятельства и причины смерти. В случае обнаружения нарушений будут приняты административные меры.
Также работодателям напомнили о важности проведения медосмотров сотрудников, соблюдении режима труда и отдыха и графика отпусков.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что на предприятии АО «ГалоПолимер-Пермь» во время погрузочных работ умер 44-летний аппаратчик перегонки.